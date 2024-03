Euforia - dlaczego 3. sezon został opóźniony? Powodem może być ukończenie liceum przez bohaterów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiły się nowe informacje w sprawie 3. sezonu Euforii Sama Levinsona. Pisaliśmy już o tym, że według plotek zdjęcia zostały odwołane na czas nieokreślony, a obsada dostała zielone światło, by zrobić sobie miejsce w harmonogramie na inne projekty. Jak donosi między innymi portal The Hollywood Reporter, HBO wydało oświadczenie w sprawie, które potwierdza te doniesienia:

HBO i Sam Levinson nadal zamierzają stworzyć wyjątkowy 3. sezon. W międzyczasie pozwalamy naszej zajętej obsadzie szukać nowych możliwości.

To oznacza, że 3. sezon powstanie i nie zwolniono członków obsady z obowiązującego ich kontraktu, po prostu zdjęcia zostały przesunięte.

Co może być przyczyną tego opóźnienia? 3. sezon według źródeł portalu The Wrap ma rozgrywać się po ukończeniu przez głównych bohaterów szkoły średniej. Ta duża zmiana miałaby spowodować "problemy ze scenariuszem" i dlatego HBO chciało dać twórcy więcej czasu na przemyślenie historii.

Inny informator The Wrap twierdzi, że te opóźnienie nie jest spowodowane kontrowersjami i negatywnymi recenzjami Idola, najnowszego projektu Sama Levinsona.

Nikt nie stracił wiary w Sama jako twórcę. To on jest siłą napędową dla kreatywnej strony tego serialu i nadal pracuje z tymi samymi ludźmi, co zawsze, ale przez to, że produkcja się zmienia, ten proces trwa dłużej.

Informator TheWrap uważa także, że HBO nadal planuje wyemitować 3. sezon Euforii w 2025 roku.