Bruce Campbell powraca do roli Asha. Zapowiedziano grę Evil Dead: The Game

Saber Interactive

Ash powraca, by ponownie zmierzyć się z martwym złem. Tym razem jednak nie w filmie czy serialu, ale najnowszej grze wideo, którą zapowiedziano podczas gali The Game Awards. W przyszłym roku gracze będą mieli okazję przekonać się sami, co z tego wyniknie dzięki grze Evil Dead: The Game.

Za produkcję odpowiada studio Boss Team Games oraz Saber Interactive. Tytuł będzie kooperacyjną strzelanką z widokiem trzeciosoobowym, w której drużyna składająca się czterech graczy zmierzy się z ze złem przywołanym do naszego przez zaklęcia z księgi Necronomicon.

Gra nie ma dokładniej daty premiery. Zagramy w nią na PC, PS4, XBO, PS5, XSX/S oraz Nintendo Switch.