Sierota 3 nadal powstaje. Gwiazda serii wróciła do nowej części tylko z powodu scenariusza

Gatunek horror w ostatnich latach ma się bardzo dobrze, a wszystko to za sprawą utalentowanych twórców, którzy proponują krytykom i publiczności świeże i świetnie wykonane pomysły. Nie bez przyczyny Substancja dołączyła do niewielkiego grona filmów grozy, które otrzymały nominacje do Oscara w kategorii Najlepszy film. Teraz mówi się o kolejnym powrocie, czyli serii Sierota.

Sierota 3 nadal powstaje

Pierwszy film premierę miał w 2009 roku, a na kolejną część trzeba było poczekać do roku 2022, kiedy to światło dzienne ujrzało Sierota. Narodziny zła, czyli prequel do oryginalnego filmu. Gwiazda obu z nich, Isabella Fuhrman, w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznała, że nadal są plany na stworzenie 3. części. Oto co powiedziała:

Przeczytałam już scenariusz i chociaż nie chcę zdradzać szczegółów, to mogę powiedzieć, że jest to jedyny powód, przez który bym wróciła do zrobienia następnej części. Kiedy na początku powiedzieli, że planują kolejną część, odpowiedziałam: "Wy jesteście szaleni!" Ale scenariusz jest dobry. "Okej, to jest świetny pomysł. Zgadzam się na 100%."

Sierotę 3 będzie reżyserować William Brent Bell, czyli twórca prequela z 2022 roku. Film powstanie na podstawie scenariusza napisanego przez David Coggeshall, który również pracował nad tą samą produkcją. Film w serwisie Rotten Tomatoes otrzymał kolejno 70% i 77% pozytywnych opinii od krytyków i publiczności.

