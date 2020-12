The Game Awards 2020 - oto nagrodzone produkcje. Która z nich otrzymała tytuł Gry Roku?

The Game Awards

11 grudnia odbyła się kolejna edycja gali The Game Awards 2020, w której trakcie przyznano nagrody dla najważniejszych gier minionych miesięcy. Tegoroczna impreza różniła się od poprzednich, co związane jest oczywiście z pandemią koronawirusa. Mimo tego na widzów czekało sporo niespodzianek, zarówno w postaci ciekawych zapowiedzi i zwiastunów, jak i samego, wirtualnego "wręczania" statuetek.

Największym zwycięzcą okazało się The Last of Us: Part II, które zwyciężyło w 7 kategoriach, w tym tej najważniejsze. Duży sukces odniosło też Among Us, które zadebiutowało na rynku w roku 2018, ale dopiero w ostatnich miesiącach zyskało ogromną popularność na PC i urządzeniach mobilnych. Gra studia InnerSloth zdobyła dwie statuetki.

Najlepsza muzyka: Final Fantasy 7 Remake

Najlepsza przygodowa gra akcji: The Last of Us: Part II

Najlepsza gra rodzinna: Animal Crossing: New Horizons

Najlepsze wsparcie społeczności: Fortnite

Najlepszy debiut: Phasmophobia

Najlepsza gra esportowa: League of Legends

Najlepsze wydarzenie esportowe: League of Legends: World Championship 2020

Najlepszy występ: Laura Bailey jako Abby w The Last of Us: Part II

Najlepiej rozwijana gra: No Man's Sky

Najlepszy kierunek artystyczny: Ghost of Tsushima

Najlepsza gra akcji: Hades

Najlepsza gra AR/VR: Half-Life: Alyx

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa: Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Najbardziej wyczekiwana gra: Elden Ring

Najlepsza opowieść: The Last of Us: Part II

Games for Impact: Tell Me Why

Najlepsza gra wieloosobowa: Among Us

Najlepsza gra niezależna: Hades

Najlepszy design audio: The Last of Us: Part II

Najlepsza gra RPG: Final Fantasy 7 Remake

Najlepsza symulacja/strategia: Microsoft Flight Simulator

Player's Voice: Ghost of Tsushima

Najlepsza bijatyka: Mortal Kombat 11 Ultimate

Innowacja w przystępności: The Last of Us: Part II

Najlepsza gra mobilna: Among Us

Najlepszy twórca internetowy: Valkyrae

Najlepsza reżyseria: The Last of Us: Part II

Gra roku: The Last of Us: Part II