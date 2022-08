Evil West się spóźni. Strzelanka polskiego studia otrzymała nową datę premiery

Evil West to trzecioosobowa strzelanka tworzona przez polskie studio Flying Wild Hog. Produkcja ta miała trafić na sklepowe półki już 20 września tego roku, ale jej debiut zdecydowano się przesunąć na późniejszy termin. Na szczęście tym razem nie będzie to długi poślizg, bo nową datę premiery ustalono na 22 listopada. Gracze poczekają więc tylko dwa miesiące dłużej.

Powód takiego działania nikogo nie zaskoczy. Twórcy potrzebują więcej czasu, by dopracować swoje dzieło. W oficjalnym komunikacie wspomniano, że gra jednocześnie wychodzi na pięć platform i dwie generacje konsol, a to wiąże się z koniecznością wprowadzenia dodatkowych szlifów.

Ciężko pracujemy, by osiągnąć naszą wizję Evil West i spełnić Wasze oczekiwania. Evil West wychodzi na pięć platform, w tym kilka generacji konsol. Dopracowanie wszystkiego jest istotne po to, by zapewnić naszym graczom nie tylko dobre, ale też i trwałe wspomnienia. To coś, w co zawsze celowaliśmy.

By upewnić się, że gra osiągnie swój pełen potencjał, podjęliśmy decyzje o przeniesieniu światowej premiery Evil West na 22 października 2022 roku.

Rozumiemy, że opóźnienia mogą być frustrujące, ale to niezbędny krok, by zapewnić wszystkim najlepsze doświadczenie.