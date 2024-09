Ewan McGregor ma nadzieję zagrać jeszcze Obi-Wana Kenobiego. Wskazuje, co lubi w tym najbardziej

fot. materiały prasowe

Reklama

12 września Ewan McGregor zostanie uhonorowany swoją gwiazdą na Alei Gwiazd w Los Angeles. Z tej okazji serwis Variety napisał obszerny artykuł o szkockim aktorze, w którym znalazły się również jego wypowiedzi. Nie zabrakło tych odnoszących się do Gwiezdnych wojen.

McGregor wspominał, jak on i jego brat w dzieciństwie obejrzeli "milion razy" pierwsze filmy z serii Gwiezdnych wojen, dla których były one tak ważne. Dlatego żeby zagrać Obi-Wana Kenobiego musiał wyłączyć coś w swojej głowie, aby móc poradzić sobie z wielkością tego wszystkiego. Natomiast wcielenie się w młodszą wersję tego bohatera granego przez Aleca Guinnessa dało mu możliwość zagłębienia się w jego filmografię. Dało mu to punkt odniesienia, do którego mógł dążyć, gdy wielokrotnie powracał do tej roli.

Najbardziej z tego wszystkiego uwielbiałem poznawać pracę Aleca Guinnessa, ponieważ grałem go jako młodego człowieka. Nawet teraz, w serialu, to moje osobiste wyzwanie — jeśli w danej scenie choć trochę go przypominam, jestem szczęśliwy.

fot. materiały promocyjne

McGregor dodał, że nawet po 25 latach nie znudziło mu się granie Obi-Wana Kenobiego.

Naprawdę mam nadzieję, że będziemy mieli szansę zagrać jeszcze raz. Myślę, że jest jeszcze kilka historii do opowiedzenia pomiędzy tym, gdzie skończyliśmy w serialu, a momentem, gdy Alec Guinness pojawia się na ekranie z Lukiem Skywalkerem.

Na uroczystości będą obecni Mike Mills (reżyser filmu Debiutanci) oraz Hayden Christensen, czyli odtwórca Anakina Skywalkera. Ten drugi bardzo chciałby, aby McGregor otrzymał szansę powrotu do roli w ewentualnych kolejnych sezonach serialu Obi-Wan Kenobi. Wtedy on sam mógłby ponownie z nim zagrać.

Jako fan, jestem podekscytowany tym, że mógłbym oglądać go, jak gra Obi-Wana — jest w tym po prostu tak dobry.

Ewan McGregor i Hayden Christensen we wspólnej scenie w serialu