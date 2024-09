Tim Blake Nelson był załamany, gdy nie powstał sequel Hulka. Aktor o powrocie do MCU

Źródło: Marvel

Incredible Hulk z 2008 roku to jedyny solowy film o tej postaci, który należy do MCU. W Bruce'a Bannera wcielał się wtedy Edward Norton, a jako Samuel Sterns wystąpił Tim Blake Nelson. Nawet zainicjowano jego przemianę w The Leadera, ale zakulisowe problemy sprawiły, że nigdy nie powstał sequel, w którym stałby się głównym złoczyńcą.

Tim Blake Nelson po 16 latach powraca do MCU

Po 16 latach Nelson powrócił do swojej roli w nadchodzącym filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. W najnowszej rozmowie z The Hollywood Reporter wyraził swoją radość z możliwości zagrania ponownie w Kinowym Uniwersum Marvela. Przyznał, że jest dla niego wielkim zaszczytem, że producenci Kevin Feige, Nate Moore i Kyana F. Davidson sprowadzili go z powrotem do MCU, aby zagrać złoczyńcę u boku Giancarlo Esposito, którzy walczą z Anthonym Mackey'm.

To była naprawdę interesująca przygoda. Byłem załamany, gdy wydawało się, że nie wrócę jako Leader, ale teraz cieszę się, że zajęło to 16 lat, ponieważ postać stała się dzięki temu ciekawsza.

Następnie dodał:

Miałem okazję zrobić wiele innych wspaniałych rzeczy w ciągu tych 16 lat, których być może nie zrobiłbym, gdybym zagrał głównego złoczyńcę w sequelu dwa lata po Hulku z Edwardem Nortonem. Uwielbiałem pracować z Edwardem i miałem okazję reżyserować go w filmie [Co w trawce piszczy z 2009 r.] zaraz po tym. Nie chcę przyjmować przesadnie optymistycznej postawy wobec tego wszystkiego, ale nadal uważam, że wszystko wydarzyło się w najlepszy możliwy sposób, nawet jeśli w międzyczasie było wiele rozpaczy.

Poza Nelsonem do swojej roli powróci również Liv Tyler jako Betty Ross. Natomiast Thaddeusa Rossa zagrał Harrison Ford, zastępując Williama Hurta, który zmarł w 2022 roku.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - premiera 14 lutego 2025 roku.