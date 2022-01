Ewangelia dzieciństwa: Echa powrócą wkrótce z nowym tytułem

W przyszłą środę, 26 stycznia, ukaże się nowa powieść w ofercie wydawnictwa Echa. Będzie to obyczajowa historia autorstwa Lydii Millet zatytułowana Ewangelia dzieciństwa.

Echa to imprint wydawnictwa Czarna Owca. Jak sami o sobie piszą, chcą w jego ramach wydawać wydarzenia literackie. Starannie wyselekcjonowane publikacje ukazują się sezonami – od października do maja. Do tej pory ukazały się m.in. powieści Czarny lampart, czerwony wilk, Latarnicy, Ile z gór tych złota czy Nasza część nocy.

Eve, podobnie jak jedenaścioro innych dzieci, znalazła się w letnim domku wbrew własnej woli. To jej rodzice – którzy właśnie pogrążają się ze swoimi znajomymi w alkoholowym otępieniu – wybrali to miejsce na wspólne spotkanie. No nic, trzeba będzie to jakoś przeżyć.

Letnia sielanka nie trwa jednak długo – zapowiadany wcześniej huragan i gwałtowna burza niszczą część posiadłości. Okazuje się, że dzieci i rodzice mają zupełnie inne podejście do tego, co należy zrobić: wyjechać i ratować życie, czy zostać, żeby chronić to, co jeszcze zostało?

Posługując się kolejnymi metaforami i alegoriami, Lydia Millet kreśli świat zadziwiająco podobny do naszego, nadając mu symboliczny rys czasów ostatecznych. W profetycznym i dającym do myślenia tonie opisuje zaostrzający się konflikt pokoleń, którego rozwiązanie wydaje się niemożliwe.