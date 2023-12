Exodus - zapowiedziano nową grę sci-fi od weteranów BioWare. Matthew McConaughey w obsadzie

fot. materiały prasowe

Na tegorocznym The Game Awards nie brakowało pewnych niespodzianek. Jedną z nich była zapowiedź Exodus, czyli projektu tworzonego przez studio Archetype Entertainment, będące częścią Wizards of the Coast. Zespół, w skład którego wchodzą branżowi weterani pracujący wcześniej między innymi w BioWare, zajmie się stworzeniem intrygującej produkcji sci-fi. Prezentację zwiastuna zapowiedział Matthew McConaughey i nie był to przypadek, bo aktor znalazł się w obsadzie gry.

Exodus zapowiadane jest jako RPG nowej generacji. W grze będziemy śledzić losy osób, którzy opuścili umierającą ziemię i próbują odnaleźć dom w pełnej zagrożeń galaktyce. Główny bohater ma być ostatnią nadzieją ludzkości na przetrwanie, a jego zadanie mjest wykradanie kosmicznych broni i technologii najpotężnejszej rasie we wszechświecie. Istotną rolę w historii ma odegrać również dylatacja czasu.

Exodus - rozszerzony zwiastun z The Game Awards 2023

Exodus zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Data premiery nie została ujawniona.