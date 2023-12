No Rest for the Wicked - twórcy serii Ori zapowiedzieli RPG akcji z niesamowitym stylem graficznym

fot. Private Division

Reklama

Na TGA 2023 ujawniono, nad jaką grą pracuje obecnie Moon Studios, a więc deweloperzy odpowiedzialni za ciepło przyjęte Ori and the Blind Forest oraz kontynuację, Ori and the Will of the Wisps. Ich kolejną produkcją będzie No Rest for the Wicked, czyli RPG akcji w klimatach fantasy. W grze trafimy na wyspę Isola Sacra, gdize będziemy eksplorować krypty, lasy i górskie przełęcze, w których napotkamy zarówno wrogów, jak i bohaterów borykających się z różnymi problemami.

Więcej na temat gry mamy dowiedzieć się w trakcie transmisji Wicked Inside, którą zaplanowano na 1 marca przyszłego roku. Jej przebieg będzie można śledzić w serwisach YouTube oraz Twitch.

No Rest for the Wicked - pierwszy zwiastun gry

No Rest for the Wicked nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery. Zapowiedziano jednak, że produkcja ta ma zadebiutować na PC w ramach wczesnego dostępu w pierwszym kwartale przyszłego roku.