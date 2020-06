Zwiastun F1 2020 przedstawia karierę Schumachera

Codemasters

Już 7 lipca gracze będą mogli wejść w buty Michaela Schumachera, jednego z najbardziej utytułowanych kierowców Formuły 1. To własnie tego dnia do sklepów trafi gra F1 2020 w edycji sygnowanej nazwiskiem mistrza, która doczekała się nowego zwiastuna. Wydanie to umożliwi rozpoczęcie zabawy o 3 dni wcześniej od nabywców standardowej wersji. Nie zabraknie tu również ciekawego pakietu dodatków cyfrowych. W ich skład wejdzie zestaw klasycznych bolidów, które okazały się pojazdami przełomowymi dla kariery siedmiokrotnego mistrza królowej sportów motorowych.

Tymi bolidami są:

Jordan 191, w którym Schumacher zaczynał w F1;

Benetton B194, bolid za kierownicą którego Niemiec sięgnął po pierwszy mistrzowski tytuł w karierze;

Benetton B195, maszyna, która dała Schumacherowi drugi tytuł mistrzowski oraz pierwszy i jedyny dla Benettona tytuł mistrzowski pośród konstruktorów;

Ferrari F1-2000 - bolid, od którego rozpoczęła się rozpoczęła się zwycięska seria Schumachera dla Ferrari.

Premiera F1 2020 w standardowej wersji będzie miała miejsce 10 lipca na PC, PS4 oraz Xbox One.