Wódz wojownik – dwa wulkany wybuchły podczas kręcenia bitwy. Jason Momoa komentuje

Jason Momoa oraz Thomas Paʻa Sibbett, współtwórcy serialu historycznego Wódz wojownik, w wywiadach zdradzili niesamowitą ciekawostkę. Dotyczy kręcenia widowiskowej sceny bitwy na polach zastygłej lawy, podczas której wybuchły dwa prawdziwe wulkany.

Wódz wojownik – wybuchy wulkanów

Na planie kręcono bitwę dwóch armii na polach zastygłej lawy. Wówczas pobliski wulkan Kīlauea wybuchł – kilka dni po erupcji wulkanu Mauna Loa. Obie erupcje nastąpiły podczas kręcenia tej sceny batalistycznej. Tak opowiada o tym Jason Momoa:

– Wiedziałem, że wulkan wybuchnie, ale wszyscy się ze mnie śmiali i nikt mi nie wierzył. Dzień przed rozpoczęciem tych ujęć powiedziałem Brianowi Mendozie: "Stary, ten wulkan wybuchnie", a on: "Bzdury!". Jakieś cztery godziny później, o trzeciej w nocy, dostaliśmy telefon o erupcji Mauna Loa. Wstrzymaliśmy produkcję, a po tym, jak ekipa sprawdziła jakość powietrza i dostaliśmy zielone światło, Kīlauea wybuchła drugiego dnia po wznowieniu zdjęć. Mieliśmy więc w trakcie dwa aktywne wulkany.

Jeszcze dziwniejsze było to, że oba wulkany uspokoiły się w momencie zakończenia produkcji.

– Czegoś takiego nie da się napisać w scenariuszu! Najwyraźniej mieszamy w świecie duchów i many. To było nie do uwierzenia, ale jednocześnie dużo w tym pozytywnej energii – mówi aktor.

Sibbett dodał do tego wyjaśnienie związane z wierzeniami rdzennych mieszkańców Hawajów:

– Opowiadamy historię, która wydarzyła się naprawdę, a sama wyspa ma własną pamięć. Ona żyje i zareagowała na to, co robimy. To odróżnia tradycyjną produkcję od takiej, której fundamentem jest kultura. Mieliśmy zobowiązanie tworzyć tę produkcję w oparciu o kulturę. Zrobiliśmy to z tradycyjnymi błogosławieństwami i ceremoniami. Dlatego to wydarzenie potraktowaliśmy jako hōʻailona, co oznacza znak lub omen, że robisz coś dobrze. Wyspa zareagowała, ponieważ opowiadamy jej historię. To była taka chwila, gdy poczuliśmy, że zrobiliśmy coś większego, niż myśleliśmy.

Kręcenie sceny bitwy z dwoma aktywnymi wulkanami w tle wpłynęło na realizm ukazanych wydarzeń – zarówno emocjonalny, jak i wizualny.

Twórcy w rozmowie z EW.com opowiadają, że planowali opowiedzieć tę historię od wielu lat, ale czekali, aż obaj osiągną określony status w Hollywood, który im to umożliwi. Sibbett podkreśla, że nie chodziło o odmowy producentów, ale o ich osobiste przygotowanie – o to, by mieć umiejętności, siłę i przebicie, które pozwolą stworzyć coś takiego.

Serial Wódz wojownik jest już dostępny na Apple TV+.