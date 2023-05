F1 23 z datą premiery i wymaganiami wersji PC. Do gry nadciągają istotne zmiany

EA Sports

Gdy spojrzymy na rozwój serii F1, to można zauważyć, że ubiegłoroczna odsłona nie wprowadziła zbyt wielu nowych elementów. To nadal dobra gra, ale względem poprzedniczki brakowało jej pewnych elementów. Tego samego błędu - przynajmniej w teorii - EA Sports nie chce popełnić przy F1 23. Wydawca pokazał pierwszy zwiastun i ujawnił kluczowe informacje związane z nadchodzącym tytułem. Powinny one ucieszyć fanów marki.

Przede wszystkim, co jest istotne, do gry powróci tryb fabularny. Gracze ponownie będą mieli okazję wcielić się w młodego kierowcę, który na torze ścierać się będzie z odwiecznym rywalem, Devonem Butlerem. Tryb ten ma być jeszcze bardziej emocjonujący i obfitujący w dramatyczne zwroty akcji. Ponadto fani po wielu latach próśb doczekają się czerwonych flag, które dodadzą produkcji jeszcze więcej realizmu. Ze zmian w samych ustawieniach rozgrywki poinformowano również o dodaniu nowej długości wyścigu - 35 proc. realnego dystansu. To również ma mieć pozytywny wpływ na samą zabawę z F1 23.

Naturalnie w grze pojawią się aktualne zespoły i tory obecnego kalendarza F1. Na ten moment EA nic nie wspomina o serii F2, która również obecna była w cyklu na przestrzeni lat, ale zapewne również i niższa klasa rozgrywkowa znajdzie swoje miejsce w nadchodzącej grze.

F1 23 - wymagania sprzętowe

Ujawniono także minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe dla nadchodzącego tytułu:

F1 23 – minimalne wymagania sprzętowe PC: System: Windows 10 64-bit; Procesor: Intel Core i3-2130 lub AMD FX 4300; dla VR: Intel Core i5-9600k lub AMD Ryzen 5 2600X; Pamięć: 8 GB RAM; Karta graficzna: NVIDIA GTX 1050 Ti lub AMD RX 470; dla ray tracingu: GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6700 XT; dla VR: NVIDIA GTX 1660 Ti lub AMD RX 590; DirectX: wersja 12; HDD: min. 80 GB.



F1 23 – zalecane wymagania sprzętowe PC: System: Windows 10 64-bit; Procesor: Intel Core i5 9600K, AMD Ryzen 5 2600X; Pamięć RAM: 16 GB; Karta graficzna: NVIDIA GTX 1660 Ti lub AMD RX 590; dla ray tracingu: GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6800; dla VR: NVIDIA RTX 2070 lub AMD RX 6700 XT; DirectX: wersja 12; HDD: min. 80 GB.



F1 23 - kiedy premiera gry?

EA Sports nie owijało w bawełnę i wraz z ujawnieniem pierwszego materiału z gry zapowiedzieli również dokładną datę premiery gry. F1 23 na rynku zadebiutuje 16 czerwca. Gra dostępna będzie na PC oraz na konsolach współczesnej jak i poprzedniej generacji. Tytuł dostępny będzie w dwóch edycjach: standardowej oraz droższej - edycji mistrzowskiej. W tej drugiej na okładce znajduje się Max Verstappen. Zawiera on również m.in. wcześniejszy dostęp do gry.