Warner Bros. i Apple opublikowali pełny zwiastun nadchodzącego filmu kinowego F1, który swoją światową premierę będzie miał już tego lata.

Tym, co wyróżnia F1, jest jego autentyczność i mocne zbliżenie do wyścigowych realiów. Zdjęcia odbywały się na prawdziwych torach podczas Grand Prix, a aktorzy mieli możliwość, by wsiąść do bolidów używanych normalnie w Formule 2 i Formule 3. Dzięki budżetowi sięgającemu 200 mln dolarów udało się nakręcić wyścigi w taki sposób, w jaki nigdy do tej pory tego nie zrobiono. Tak zapowiada to reżyser, który w podobnie nowatorski sposób podszedł do kręcenia lotów odrzutowców w Top Gun Maverick. W mniejszych rolach wystąpią także ścigający się obecnie kierowcy, tacy jak Max Verstappen, Charles Leclerc, czy Lando Norris. Film został stworzony przy współpracy z FIA (Międzynarodową Federacją Samochodową).

Reżyserem tej produkcji jest Joseph Kosinski, a autorem scenariusza – Ehren Kruger. Jednym z producentów jest siedmiokrotny mistrz świata, Lewis Hamilton, a współpracowali z nim Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner i Chad Oman.

F1 – zwiastun

F1 – fabuła, obsada, data premiery

Wyścigowa legenda Formuły 1, Sonny Hayes był najbardziej obiecującym kierowcą w latach 90. Został odsunięty od wyścigów z powodu kontuzji po wypadku na torze. Trzydzieści lat później jest niezależnym kierowcą do wynajęcia, gdy nagle odzywa się do niego dawny partner zespołowy, Ruben Cervantes. Teraz to właściciel upadającego zespołu F1, stojącego na skraju bankructwa. Ruben przekonuje Sonny’ego, by wrócił do Formuły 1 na ostatnią próbę ocalenia zespołu i przy okazji zostania najlepszym kierowcą na świecie. Hayes ma ścigać się u boku Joshuy Pearce’a, młodego, utalentowanego zawodnika, który zamierza wyznaczać własne tempo. W rytmie warkotu silników z czasem przeszłość dogania Sonny’ego, a on odkrywa, że w F1 to właśnie partner zespołowy jest jego największym rywalem – a droga do odkupienia to podróż, której nie można odbyć w samotności.

W obsadzie znaleźli się Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia oraz Samson Kayo. Dodatkowo w filmie gościnnie wystąpią wszyscy kierowcy Formuły 1 (w składzie z sezonu 2024).

Premiera kinowa F1 w Stanach Zjednoczonych została zaplanowana na 27 czerwca, a na rynkach międzynarodowych – od 25 czerwca. Kilka miesięcy później film trafi na serwis streamingowy Apple TV, bowiem producentem jest Apple Originals.