Fable na Xbox Games Showcase 2023? Microsoft opublikował tajemniczy teaser

fot. Microsoft

11 czerwca odbędzie się Xbox Games Showcase 2023, czyli prezentacja, w której poznamy plany Microsoftu na najbliższe miesiące. Jak na razie nie wiemy, jakie gry się tam pojawią (pewniakiem jest Starfield, który ma doczekać się osobnego wydarzenia tego samego dnia), ale istnieje szansa, że jedną z nich będzie nowe Fable. W mediach społecznościowych opublikowano bowiem tajemniczy teaser, który wydaje się nawiązywać do tej marki.

W krótkim materiale wideo słyszymy muzykę, która kojarzy się ze ścieżką dźwiękową z Fable, a do tego widzimy rozsypany brokat, który wskazuje drogę do monitora z informacją o zbliżającej się prezentacji. Warto przypomnieć, że w grach w podobny sposób oznaczano drogę do celu, a to wydaje się mocną sugestią, o co tak naprawdę chodzi w tej zapowiedzi.

https://twitter.com/Xbox/status/1663651704133373953

Czy rzeczywiście chodzi o Fable? O tym przekonamy się już za kilkanaście dni.