Facebook i Ray-Ban zaprezentują okulary naszpikowane technologią

Źródło: Facebook

W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź wydarzenia, w trakcie którego poznamy inteligentne okulary Facebooka. Korporacja nie zdradziła zbyt wiele szczegółów na temat tego gadżetu, wiadomo jedynie, że przy ich tworzeniu współpracowano z zespołem projektantów z firmy Ray-Ban. Na stronie producenta okularów znalazło się za to hasło „this is one story you’re going to want to follow” , które może sugerować, że sprzęt będzie przeznaczony do miłośników kręcenia facebookowych Stories.

Na snapchatowy charakter gadżetu wskazuje także jedno z najnowszych nagrań, jakie pojawiło się na profilach Marka Zuckerberga, oraz Andrew Boswortha, szefa zespołu odpowiedzialnego za rozwój wirtualnych i rozszerzonych rzeczywistości w facebookowym ekosystemie:

Film nie prezentuje co prawda samego urządzenia, ale widzimy na nim materiał zarejestrowany z poziomu wzroku użytkownika. Nagranie nie zawiera także żadnych treści AR, dlatego istnieje znikoma szansa, że nowe okulary będą przystosowane do obsługi rzeczywistości rozszerzonej. Nie można jednak wykluczyć, że to ten gadżet współtworzony z firmą Ray-Ban będzie pierwszym poważnym krokiem na drodze do upowszechnienia technologii AR w facebookowej odsłonie.