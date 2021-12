Facebook Protect - najaktywniejsi użytkownicy muszą włączyć dodatkową ochronę, jeśli chcą korzystać z usług Facebooka

fot. pexels.com

Pilotażową odsłonę programu Facebook Protect uruchomiono w 2019 roku przy okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Powołano go do życia, aby zabezpieczyć konkretną grupę użytkowników przez atakami hackerskimi: dziennikarzy oraz polityków, którzy byli szczególnie narażeni na ryzyko przejęcia konta przez cybeprzestępców w celu szerzenia dezinformacji. Program pomyślnie przeszedł fazę testów i trafił do szerokiego grona odbiorców ze Stanów Zjednoczonych.

W 2021 roku korporacja postanowiła rozszerzyć zasięg Facebook Protect i objąć parasolem ochronnym kolejne grupy użytkowników. W tym gronie znaleźli się m.in. obywatele Polski. Na początku grudnia część użytkowników platformy Zuckerberga otrzymała informację o konieczności dołączenia do programu Facebook Protect wraz z ostrzeżeniem, że jeśli nie zrobią tego w ciągu 15 dni, stracą dostęp do serwisu.

Choć informacja może brzmieć groźnie, weryfikacja w ramach programu Facebook Protect przebiega bezproblemowo. Platforma w pierwszej kolejności sprawdza, czy nasze hasło jest wystarczająco skomplikowane i unikalne. Jeśli nie, prosi użytkownika o jego zmianę, aby spełniało normy bezpieczeństwa. Następnie serwis weryfikuje, czy na koncie aktywowano dwuetapowe uwierzytelnianie. Tylko użytkownicy, którzy włączą tę dodatkową ochronę, pomyślnie przejdą proces wdrożeniowy Facebook Protect.

Ustawienie silnego hasła oraz włączenie dwustopniowej weryfikacji to wszystko, co trzeba wykonać, aby zabezpieczyć swoje konto. Jeśli użytkownik nie zrobi tego w ciągu 15 dni od otrzymania ostrzeżenia, nie będzie mógł korzystać z serwisu do czasu, aż aktywuje Facebook Protect. Wezwanie do włączenia dodatkowej ochrony konta otrzymają ci użytkownicy, którzy generują największy ruch w witrynie m.in. politycy, artyści, dziennikarze czy influencerzy.