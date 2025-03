Czy Disney ma w planach nowy projekt z Grootem w roli głównej? Vin Diesel odpowiada

fot. Marvel

Od czasu swojego debiutu w Strażnikach Galaktyki z 2014 roku, Groot stał się ulubieńcem fanów MCU. Poświęcił się, by uratować swoich towarzyszy w tamtej przygodzie, ale powrócił w sequelu jako uroczy Baby Groot. Później widzieliśmy go jako zbuntowanego nastolatka, a w trzeciej części Strażników nieco dorósł, by w scenie po napisach przeobrazić się w swoją olbrzymią wersję. Bohater pojawił się także w filmach z serii Avengers oraz czwartym Thorze, a w serialu Disney+ I Am Groot mogliśmy ponownie spotkać Baby Groota i zobaczyć jego przygody po tym, jak Rocket pomógł mu odrosnąć.

Ja jestem Groot - zwiastun 2. sezonu. Jego urok znów skradnie Wam serca

Skąd pomysł na projekt z Grootem na pierwszym planie?

Vin Diesel, gwiazda serii Szybcy i wściekli, użyczał głosu wszystkim wersjom Groota i w 2022 roku zdradził, że Marvel Studios jest zainteresowane filmem o Planecie X, w którym bohater szuka drogi do miejsca swojego pochodzenia. Teraz, omawiając swoje nadchodzące projekty na Instagramie, ponownie podkreślił, że Disney chce zrealizować ten pomysł, choć brak o tym oficjalnym informacji. Na ten moment wygląda to bardziej na próbę powołania projektu do życia przez Diesela niż coś, co rzeczywiście jest w planach Marvel Studios.

