Znamy budżet Supermana! Taki wynik musi osiągnąć, by zostać uznanym za sukces

Warner Bros.

Reklama

Premiera Supermana - pierwszego kinowego filmu DCU zbliża się wielkimi krokami. Kluczowym sprawdzianem dla tej produkcji będzie to, czy wygeneruje on wystarczające wpływy, by utrzymać ambitny, obejmujący najbliższe 10 lat plan dotyczący rozwoju DC Studios.

Superman - budżet

Budżet filmu wynosi 275 mln dolarów. By zostać uznanym za sukces, powinien on zarobić co najmniej 700 mln dolarów na całym świecie. Według anonimowego informatora, zysk z produkcji zostanie odnotowany już przy zarobku na poziomie 500 mln dolarów. Warner Bros. jest raczej optymistyczny co do osiągnięcia sukcesu.

Superman - pierwotny reżyser

Zanim DC zatrudniło Jamesa Gunna, plany z 2022 roku obejmowały Michaela Baya za kamerami filmu, w którym główną rolę miałby zagrać Henry Cavill. Projekt nie doszedł jednak do skutku przez restrukturyzację w DC i powstanie DCU.

Superman – wideo zza kulis i świetna figurka kolekcjonerska. Godzilla Minus One inspiracją dla filmu

Superman – fabuła, obsada, data premiery

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Premiera kinowa filmu Superman została zaplanowana na 11 lipca.