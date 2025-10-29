Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Połączenie Monty Pythona i Downton Abbey. Zwiastun szalonej komedii Fackham Hall

W sieci pojawił się zwiastun komedii w stylu Czy leci z nami pilot?​ i Downton Abbey​. W głównych rolach Fackham Hall​ występują m.in. Damian Lewis​ i Katherine Waterston​.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  zdjęcia 
zwiastun Fackham Hall
Fackham Hall fot. Elysian Films
Reklama

Fackham Hall to nowa szalona brytyjska komedia, którą wyreżyserował Jim O’Hanlon (Warto się starać) na podstawie scenariusza napisanego przez Tima Inmana, Jimmy'ego Carra, Patricka Carra oraz Steve'a i Andrew Dawsonów. W krótkim opisie możemy przeczytać: Urodzony w arystokracji. Wychowany na idiotę.

Czytaj więcej: Zbrodnie po sąsiedzku - będzie 6. sezon. Akcja przenosi się do Europy!

W obsadzie znaleźli się Katherine Waterston, Emma Laird, Tom Felton, Damian Lewis, Ben Radcliffe, Tom Goodman-Hill i Thomasin McKenzie. 

W sieci pojawił się zwiastun Fackham Hall, który możecie obejrzeć poniżej. Premierę komedii zaplanowano na 5 grudnia w brytyjskich kinach.

Fackham Hall - zwiastun

Fackham Hall - zdjęcia

Fackham Hall

arrow-left
Fackham Hall
fot. Paul Stephenson // Elysian Films
arrow-right

Fackham Hall - fabuła

Komedia opowiada historię sympatycznego kieszonkowca Erica Noone’a (Ben Radcliffe), który zdobywa pracę w angielskim dworku Fackham Hall. Szybko pnie się po szczeblach kariery, a zakazany romans z panią domu Rose Davenport (Thomasin McKenzie) rozkwita. Jednak gdy dochodzi do niespodziewanego morderstwa, Eric zostaje wrobiony, w wyniku czego  przyszłość Rose i jej rodziny pozostaje niepewna. Właśnie wtedy komedia zamienia się w kryminał.

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  zdjęcia 
zwiastun Fackham Hall
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Toy Story - Jessie
-

Chudy nie będzie głównym bohaterem Toy Story 5? Tim Allen o scenie z setką Buzzów

2 Latarnie
-

Latarnie nie adaptują żadnego komiksu DC. Akcja na przestrzeni "różnych okresów czasowych"

3 Sydney Sweeney
-

Sydney Sweeney zaszufladkowana jako obiekt pożądania. "Kobiety nie powinny przepraszać"

4 Monster Mash
-

Czekaliśmy na to 63 lata. Powstanie film na podstawie hymnu Halloween

5 The Last Of Us
-

Apple będzie mieć swoje The Last of Us? Powstanie adaptacja komiksu twórcy Arrowverse

6 Rysie pazury
-

Rysie pazury: premiera nowej powieści z serii Millennium

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV