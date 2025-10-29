Połączenie Monty Pythona i Downton Abbey. Zwiastun szalonej komedii Fackham Hall

fot. Elysian Films

Fackham Hall to nowa szalona brytyjska komedia, którą wyreżyserował Jim O’Hanlon (Warto się starać) na podstawie scenariusza napisanego przez Tima Inmana, Jimmy'ego Carra, Patricka Carra oraz Steve'a i Andrew Dawsonów. W krótkim opisie możemy przeczytać: Urodzony w arystokracji. Wychowany na idiotę.

W obsadzie znaleźli się Katherine Waterston, Emma Laird, Tom Felton, Damian Lewis, Ben Radcliffe, Tom Goodman-Hill i Thomasin McKenzie.

W sieci pojawił się zwiastun Fackham Hall, który możecie obejrzeć poniżej. Premierę komedii zaplanowano na 5 grudnia w brytyjskich kinach.

Fackham Hall - zwiastun

Fackham Hall - zdjęcia

Fackham Hall

Fackham Hall - fabuła

Komedia opowiada historię sympatycznego kieszonkowca Erica Noone’a (Ben Radcliffe), który zdobywa pracę w angielskim dworku Fackham Hall. Szybko pnie się po szczeblach kariery, a zakazany romans z panią domu Rose Davenport (Thomasin McKenzie) rozkwita. Jednak gdy dochodzi do niespodziewanego morderstwa, Eric zostaje wrobiony, w wyniku czego przyszłość Rose i jej rodziny pozostaje niepewna. Właśnie wtedy komedia zamienia się w kryminał.