Oficjalnie ogłoszono szósty sezon serialu Zbrodnie po sąsiedzku, który w całości będzie osadzony w Londynie i tam też zostanie nakręcony. Twórca potwierdził, że Nowy Jork zostanie porzucony w nadchodzącym sezonie. To duża zmiana w tej produkcji, ponieważ po raz pierwszy opuścimy budynek, w którym dochodziło do morderstw.

Zbrodnie po sąsiedzku - recenzja pierwszych odcinków 5. sezonu

Zbrodnie po sąsiedzku w Londynie

Do przeniesienia akcji do Londynu odniósł się współtwórca serialu John Hoffman w rozmowie z Deadline.

- Londyn jest siostrzanym miastem Nowego Jorku. Będą więc różne powiązania. Bierzemy nasz styl opowiadania historii i osadzamy go w nowej kulturze, a nasze trio będzie musiało odnaleźć się w nowym świecie.

Twórca potwierdził, że tajemnica śmierci Cindy, w którą wcielała się Tina Fey w piątym sezonie, będzie podstawą i szansą na pokazanie czegoś nowego. Cinda rozpoczęła całą historię związaną z morderstwami, więc Hoffman zapowiada w tym duży potencjał na więcej.

Serial Zbrodnie po sąsiedzku jest dostępny na Disney+. Główne role grają Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short. W każdym sezonie nie brakuje największych gwiazd kina i telewizji.