Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zbrodnie po sąsiedzku - będzie 6. sezon. Akcja przenosi się do Europy!

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie szósty sezon serialu Zbrodnie po sąsiedzku, który przeniesie widzów do Londynu. Po raz pierwszy w historii tego serialu bohaterowie wyjadą poza Stany Zjednoczone, a producent ujawnił, skąd taka decyzja.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zbrodnie po sąsiedzku 
Zbrodnie po sąsiedzku - 5. sezon fot. 20th Television
Reklama

Oficjalnie ogłoszono szósty sezon serialu Zbrodnie po sąsiedzku, który w całości będzie osadzony w Londynie i tam też zostanie nakręcony. Twórca potwierdził, że Nowy Jork zostanie porzucony w nadchodzącym sezonie. To duża zmiana w tej produkcji, ponieważ po raz pierwszy opuścimy budynek, w którym dochodziło do morderstw.

Zbrodnie po sąsiedzku - recenzja pierwszych odcinków 5. sezonu

Zbrodnie po sąsiedzku w Londynie

Do przeniesienia akcji do Londynu odniósł się współtwórca serialu John Hoffman w rozmowie z Deadline.

- Londyn jest siostrzanym miastem Nowego Jorku. Będą więc różne powiązania. Bierzemy nasz styl opowiadania historii i osadzamy go w nowej kulturze, a nasze trio będzie musiało odnaleźć się w nowym świecie.

Twórca potwierdził, że tajemnica śmierci Cindy, w którą wcielała się Tina Fey w piątym sezonie, będzie podstawą i szansą na pokazanie czegoś nowego. Cinda rozpoczęła całą historię związaną z morderstwami, więc Hoffman zapowiada w tym duży potencjał na więcej.

Serial Zbrodnie po sąsiedzku jest dostępny na Disney+. Główne role grają Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short. W każdym sezonie nie brakuje największych gwiazd kina i telewizji.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zbrodnie po sąsiedzku 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2021
Zbrodnie po sąsiedzku
Oglądaj TERAZ Zbrodnie po sąsiedzku Komedia

Najnowsze

1 Wildcat - oficjalny kadr z filmu. Bohaterka grana przez Kate Beckinsale z rekwizytem z planu wyglądającym jak karabin
-

Wildcat - zwiastun filmu akcji. Kate Beckinsale kontra brytyjskie gangi

2 Pennywise - To
-
Spoilery

W którym odcinku To: Witajcie w Derry zadebiutuje Pennywise? Mamy potwierdzenie

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - czy jest scena po napisach z Obcym? Pada odpowiedź po pokazie

4 Tron: Ares
-

Jeff Bridges o klapie Tron: Ares. To nie oznacza złego filmu

5 Robin Hood
-

Nowy Robin Hood jak Batman: Początek. Będzie inaczej niż do tej pory

6 Armie Hammer - Frontier Crucible
-

Armie Hammer powraca po oskarżeniach. Zwiastun westernu już w sieci

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV