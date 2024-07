Fairy Tail 2 - znani i lubiani bohaterowie oraz nowy wątek fabularny. Koei Tecmo ujawnia szczegóły

fot. Koei Tecmo

Studio Gust i wydawca, Koei Tecmo, ujawniły nowe informacje na temat Fairy Tail 2. Tym razem skupiono się przede wszystkim na fabule i bohaterach, w których będzie można wcielić się w nadchodzącym RPG na podstawie popularnej mangi i anime.

W grze pojawią się znane i lubiane postacie, takie jak między innymi Natsu, Lucy, Gray, Erza i Wendy. Razem staną oni do walki przeciwko swojemu arcywrogowi, cesarzowi Zerefowi stojącemu na cele Imperium Alvarez oraz Spriggan 12, czyli grupie potężnych magów, której członkami są między innymi Ajeel, Dimaria, Brandish i Irene.

Fairy Tail 2 przedstawi nie tylko wydarzenia z ostatniego rozdziału historii Imperium Alvarez, ale również to, co wydarzyło się po nich w nowej, oryginalnej opowieści zatytułowanej "Klucz do ukrytych tajemnic".

Fairy Tail 2 to bezpośrednia kontynuacja gry z 2020 roku. Produkcja zmierza na platformy PC, PlayStation 4, PS5 i Nintendo Switch.