Gracze chcą powstrzymać "niszczenie gier wideo". Ruszyła zbiórka podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską

fot. eci.ec.europa.eu

31 lipca wystartowała zbiórka podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską "Stop niszczeniu gier wideo" ("Stop Destroying Videogames"). Jej celem jest sprawienie, by wydawcy sprzedający swoje gry w Unii Europejskiej, pozostawiali je w stanie grywalnym nawet po zakończeniu oficjalnego wsparcia. Ma to na celu przeciwdziałanie takim sytuacjom jak na przykład ta z pierwszą częścią The Crew. Przypomnijmy, że tytuł ten nie tylko zniknął ze sprzedaży, ale też definitywnie zakończył swój żywot 31 marca, a gracze utracili do niego dostęp na wszystkich platformach. Ubisoft próbował wyjaśniać to kwestiami związanymi z serwerami i licencjami, ale tłumaczenia te nie przypadły do gustu społeczności.

Celem inicjatywy jest zażądanie od wydawców, którzy sprzedają konsumentom w Unii Europejskiej gry wideo (lub związane z nimi funkcje i zasoby do obsługiwanych przez nich gier) bądź udzielają na nie licencji, aby pozostawiali wspomniane gry wideo w stanie funkcjonalnym (umożliwiającym grę). W szczególności inicjatywa ta ma na celu zapobieganie zdalnemu blokowaniu gier wideo przez wydawców przed zapewnieniem odpowiednich środków umożliwiających dalsze funkcjonowanie tych gier wideo niezależnie od wydawcy - napisano w opisie akcji.

Mieszkańcy UE mają rok (do 31 lipca 2025 roku) na zebranie miliona podpisów w petycji.