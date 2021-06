Falcon i Zimowy Żołnierz - Anthony Mackie o romansie Sama i Bucky'ego. Wypowiedź wzbudziła kontrowersje

Marvel/Disney+

W serialu Falcon i Zimowy żołnierz Sam i Bucky połączyli siły, żeby powstrzymać organizację terrorystyczną. Produkcja jest pełna akcji, w której można odnaleźć też elementy tzw. buddy comedy. To sprawiło, że niektórzy fani zaczęli snuć domysły, że obu bohaterów łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Sugestią, że Bucky jest gejem (lub osobą biseksualną, jak to ma miejsce w komiksach) miała być randkowa aplikacja. Ostatecznie nie zostało to potwierdzone.

Do kwestii romansu między Zimowym Żołnierzem a Falconem, a raczej nowym Kapitanem Ameryką, odniósł się Anthony Mackie w wywiadzie dla Variety. Uznał, że wiele rzeczy jest pokręconych i zawiłych, a ludzie zamykają się w swoich urządzeniach, żeby być bardziej istotnymi i racjonalnymi.

Pomysł, że dwóch facetów jest przyjaciółmi i kocha się nawzajem w 2021 roku jest problemem z powodu eksploatacji homoseksualizmu. Kiedyś faceci mogli być przyjaciółmi, mogliśmy spędzać czas i to było fajnie. Zawsze mogłeś się spotkać z przyjaciółmi w barze.

Mackie uważa, że już nie można tego robić, ponieważ coś tak czystego i pięknego jak homoseksualizm zostało po prostu wykorzystane przez ludzi próbujących się usprawiedliwiać.

To, co zawsze było dla mnie bardzo ważne jest pokazywanie wrażliwej męskiej postaci. Nie ma nic bardziej męskiego niż bycie superbohaterem, latanie i bicie ludzi. Ale nie ma nic bardziej wrażliwego niż przyjaźń z bratnią duszą oraz prowadzenie emocjonalnych rozmów z kimś o kogo się troszczysz i kochasz.

Słowa Mackiego wzbudziły kontrowersje wśród fanów serialu. Falcon i Zimowy żołnierz liczył 6 odcinków. Sezon jest dostępny na platformie Disney+, która jeszcze nie jest dostępna w Polsce. Potwierdzono także powstanie czwartej części Kapitana Ameryki.