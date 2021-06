Fear the Walking Dead - pierwsze spojrzenie na nuklearną apokalipsę w 7. sezonie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finałowy odcinek 6. sezonu Fear the Walking Dead zakończył się w wybuchowy sposób. Na Teksas spadły nuklearne głowice siejąc zniszczenie zgodnie z planem Teddy'ego. Bohaterowie skryli się w schronieniach, ale jak podzielił się w jednym z wywiadów twórca serialu, Ian Goldberg, będzie to teraz dla nich zupełnie nowa rzeczywistość. Nowy świat ukaże bardzo różne oblicza wszystkich postaci. Dodał również, że ocaleni będą musieli zmierzyć się ze zniszczeniami, opadem nuklearnym, popiołem, powietrzem nienadającym się do oddychania, ograniczonymi zasobami i wszystkimi tymi nowymi czynnikami, które sprawią, że przetrwanie będzie dla nich jeszcze trudniejsze.

Goldberg udostępnił zdjęcie z 7. sezonu Fear the Walking Dead. Znajduje się na nim zarażony pokryty pyłem. Uwagę zwraca kolorystyka fotografii, która jest brązowo-pomarańczowa. Możliwe, że takie barwy będą dominować podczas nuklearnej apokalipsy zombie w nadchodzącej serii. W galerii oprócz pierwszego spojrzenia na 7. sezon znajdziecie również promocyjne zdjęcia oraz fotografie zza kulis z 16. odcinka.

Fear the Walking Dead - sezon 7

Fear the Walking Dead - premiera 7. sezonu pod koniec 2021 roku na AMC.