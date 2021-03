Falcon i Zimowy Żołnierz - nowy spot zdradza ważny element fabuły serialu

Disney+

Falcon i Zimowy Żołnierz to nowy serial Marvel Studios i platformy Disney+ opowiadający o tytułowych bohaterach, znanych z MCU. Premiera widowiska zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawił się nowy spot promujący produkcję. Wideo zdradza, a właściwie potwierdza pewne spekulacje odnośnie fabuły, które krążyły w sieci. Otóż wydaje się, że członkowie grupy złoczyńców, FlagSmasherów, będą w jakiś sposób wyposażeni w serum superżołnierza. Ponadto w materiale pojawia się nawiązanie do Doktora Strange'a jako członka tak zwanej "wielkiej trójcy", jak to określa Sam Wilson. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Natomiast Kevin Feige, prezes Marvel Studios, wyjawił w wywiadzie z Variety, że rozmowa o tym, kto ma przejąć tarczę Kapitana Ameryki w filmie Avengers: Koniec gry, była tak naprawdę genezą do rozwoju serialu. Ważne w nim bowiem będzie to, co oznacza dla kogoś wejście w buty Capa.

W obsadzie znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków.

Falcon i Zimowy Żołnierz - premiera serialu na platformie Disney+ 19 marca.