WandaVision, odcinek 9. - Księga Zaklęć, Doktor Strange i trolling. Easter eggi i spekulacje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Za nami już 9., finałowy odcinek WandaVision. Nie ulega wątpliwości, że podsumowanie serialu MCU podzieliło fanów i krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes ci ostatni przyznali mu najniższą (choć wciąż naprawdę dobrą - 81% pozytywnych recenzji) ocenę ze wszystkich odsłon serii. Nie zmienia to jednak w żaden sposób faktu, że zakończenie produkcji zawiera w sobie liczne easter eggi i rodzi spekulacje, które w najbliższej przyszłości będą odbijać się głośnym echem wśród miłośników Kinowego Uniwersum Marvela.

Część z nich wydaje się niezwykle ważna w kontekście przyszłości projektu, by przywołać choćby Darkhold, ustawianie podwalin pod produkcje Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Tajna Inwazja i Kapitan Marvel 2 jednocześnie, subtelne odwołania do drużyny Young Avengers czy wreszcie dalsze koleje losu Visiona. Intrygujące wydają się też kolejne etapy historii Scarlet Witch; co ciekawe, nawet miejsce odosobnienia, w którym zobaczyliśmy ją w scenie po napisach, może być nawiązaniem do reżysera filmu Doktor Strange 2, Sama Raimiego...

Easter eggów w finale WandaVision znajdziemy znacznie więcej. Składa się również tak, że nie ustają spekulacje na temat niektórych aspektów serialu - o tym przekonacie się z poniższej galerii.

WandaVision, 9. odcinek - easter eggi, nawiązania, spekulacje

Walcząc z Agathą Wanda rzuca w nią samochodem – podobnie jak w filmie „Wojna bohaterów” w pojedynku z Iron Manem. Co więcej, gdy Maximoff chce sprawdzić, czy jej przeciwniczka w ogóle przeżyła, widzi tylko jej buty. To wyraźne nawiązanie do sceny z „Czarnoksiężnika z Oz”; Zła Wiedźma zginęła w trakcie zawalenia się na nią domu, a widz mógł później zobaczyć jedynie jej buty.