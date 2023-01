Falcon 9 od SpaceX tak ciężkiego ładunku na orbitę jeszcze nie wynosił. 56 nowych Starlinków na niebie

Mike Brown/SpaceX

Dziś o godz. 10:22 czasu polskiego należąca do SpaceX rakieta Falcon 9 wystartowała z położonej na przylądku Canaveral Stacji Sił Kosmicznych (Space Force Station), aby zrealizować misję oznaczoną kodem Starlink Group 5-2 - miała ona na celu wyniesienie na niską orbitę okołoziemską 56 nowych Starlinków, których łączna masa wyniosła 17 400 kg. To najcięższy ładunek, jaki mierzący 70 metrów wysokości Falcon 9 kiedykolwiek wyniósł na orbitę.

Lot rakiety trwał ok. 8 minut i 40 sekund, aż do powrotu pierwszego członu na Ziemię. 55 minut po starcie Space X potwierdziła, że satelity Starlink zostały pomyślnie rozmieszczone na orbicie. Tak wyglądało to widowisko:

Po powodzeniu misji SG 5-2 firma Elona Muska ma już na orbicie 3773 Starlinki. SpaceX otrzymała zgodę na rozmieszczenie przeszło 12 tys. kolejnych, przy czym dalekosiężne plany zakładają, iż flota satelitów może rozrosnąć się w najbliższych latach do aż 42 tys. urządzeń.

Co ciekawe, wystrzelone dziś Starlinki nie będę widoczne z terytorium naszego kraju - decyduje o tym ich orbita o nachyleniu 43 stopni.