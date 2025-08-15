Fallout - oficjalny plakat 2. sezonu. Na tę ikoniczną lokalizację czekali fani
Opublikowano plakat 2. sezonu Fallouta. Jest na nim informacja, że hit Prime Video wróci na ekran w grudniu 2025 roku. Grafika potwierdza także, gdzie bohaterowie udadzą się teraz. To iście ikoniczna lokalizacja, którą wielu fanów gier na pewno chce zobaczyć w formie live-action.
Opublikowano plakat 2. sezonu Fallouta. Jest na nim informacja, że hit Prime Video wróci na ekran w grudniu 2025 roku. Grafika potwierdza także, gdzie bohaterowie udadzą się teraz. To iście ikoniczna lokalizacja, którą wielu fanów gier na pewno chce zobaczyć w formie live-action.
Oficjalny plakat 2. sezonu Fallouta przedstawia czwórkę bohaterów – Lucy (Ella Purnell), Ghoula (Walton Goggins), Maximusa (Aaron Moten) i psa Ochłapa – którzy idą przed siebie. Za nimi znajduje się kultowy znak Witamy w New Vegas. To potwierdza, że właśnie ta lokalizacja będzie następnym przystankiem w ich podróży.
Zapowiedziano to już to w finale 1. sezonu, co wzbudziło ogromną ekscytację wśród fanów franczyzy. To jedna z najbardziej ikonicznych lokalizacji w uniwersum. Przedstawiono ją w grze Fallout: New Vegas z 2010 roku, która powszechnie jest uważana za jedną z najlepszych części w serii. Za to pierwsze zdjęcia zza kulis i fragmenty wywiadów wskazują, że 2. sezonie zobaczymy wiele jeszcze więcej ekscytujących elementów tego świata, takich jak organizację Legion Cezara, bestie znane jako Szpony Śmierci czy kasyno The Tops.
Fallout - oficjalny plakat 2. sezonu
Plakat możecie obejrzeć poniżej.
Fallout zadebiutował w kwietniu 2024 roku. Serial okazał się ogromnym hitem i Amazon szybko dał zielone światło na kontynuację. Studio do tego stopnia wierzy w ten projekt, że już jest planowany nie tylko drugi, ale również trzeci sezon. Sukces produkcji po raz kolejny udowodnił także, że adaptacje gier mają w sobie ogromny potencjał. Wcześniej widzowie pokochali chociażby The Last of Us.
Dajcie znać, czy czekacie na 2. sezon Fallouta. Czekamy na Wasze komentarze!
Źródło: www.cbr.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1962, kończy 63 lat