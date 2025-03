2. sezon Daredevil: Odrodzenie ma być "złowieszczy". Charlie Cox wychwala scenariusz

fot. Disney+

Reklama

Na Disney+ są już dostępne od obejrzenia dwa pierwsze odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie. To powrót tej postaci po latach w solowym projekcie i swoista kontynuacja trzech sezonów, które miały oryginalnie premierę na Netflixie. Niektóre z zabiegów fabularnych spotkały się ze sporymi kontrowersjami i nadal są szeroko komentowane w sieci.

Twórcy Daredevil: Odrodzenie o szokującej śmierci z 1. odcinka

2. sezon Daredevil: Odrodzenie ma być "złowieszczy"

Serial przeszedł szereg zmian po strajku scenarzystów w 2023 roku. Pierwotnie miał powrócić tylko Charlie Cox, Vincent D'Onofrio i Jon Bernthal, ale zdecydowano się na przywrócenie większej ilości postaci. Stery przejął Dario Scardapane, który pracuje już nad 2. sezonem Daredevil: Odrodzenie. O zapowiedzianej drugiej serii wypowiedziały się gwiazdy serialu, czyli Cox i D'Onofrio. Ich zdaniem jest na co czekać.

Przeczytałem scenariusze sześciu odcinków z ośmiu. - zdradził Charlie Cox w rozmowie z Colliderem. - Zwykle takich rzeczy nie mówię, ale to jedne z moich ulubionych rzeczy z Daredevilem. [...] To co [Dario Scardapane] zrobił z nowym sezonem jest bardzo fajne, inne i złowieszcze i jestem tym bardzo podekscytowany. Przeczytałem tyle samo, co Charlie. - dodał Vincent D'Onofrio. - I bardzo mi się podoba kierunek, w którym to zmierza. Końcówka kolejnego sezonu to będzie "coś". Czuję, że stanie się coś wspaniałego. Rozmawialiśmy już o tym z Dario, ale jeszcze nie mamy pewności. Domyślam się jednak kilku detali co do przeszłości i tego, co będzie w połowie. To naprawdę "coś". Podobnie do Charliego nie mówiłbym o tym gdybym nie był tego pewien. Czeka nas dużo pracy. Będzie dużo emocji i "fizycznych sprzeczek". To będzie szalony sezon.

Wiele osób spekuluje, że 2. sezon może skończyć się trafieniem do więzienia i Matta Murdocka i Wilsona Fiska. Byłby to wątek żywcem wyjęty z komiksów i łączyłby się z tym, co zapowiadano w kontekście 1. serii. Chodzi o chęć pozbycia się samozwańczych mścicieli przez nowego burmistrza Nowego Jorku. Skutkiem tego mogłoby być aresztowanie Matta Murdocka.

Daredevil: Odrodzenie – klip Zobacz więcej Reklama

Deborah Ann Woll o powrocie Karen Page w 2. sezonie

Zapowiedziano też powrót Karen Page (Deborah Ann Woll) i Foggy'ego Nelsona (Elden Henson). Aktorka opowiedziała o tym, czego można się spodziewać po powrocie jej postaci.

Są więzi, których nie da się przeciąć. Ci ludzie będą zawsze coś dla siebie znaczyć, a to, co będą o sobie myśleć i czuć w stosunku do siebie będzie miało wpływ na podejmowane przez nich decyzje. Karen w swoim życiu widziała wiele śmierci. A ta [z 1. odcinka] była jedną z najgorszych. Matt z kolei ma tendencje do obarczania się winą. W pewnym sensie nie mogą się siebie pozbyć. Są zbyt podobni do siebie.

Symboliczne cameo z Daredevil: Odrodzenie. Ta postać pojawiała się w produkcjach MCU i Netflixa

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg IMDb