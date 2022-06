Fallout 5 powstanie. Todd Howard zdradza, kiedy wystartują prace nad grą

fot. Bethesda

Todd Howard w rozmowie z IGN potwierdził, że w planach Bethesdy jest kolejna gra z serii Fallout. Na ten tytuł przyjdzie nam jednak poczekać i to co najmniej kilka lat. Ile dokładnie? Sam Howard nie jest w stanie tego określić, ale dał pewną wskazówkę, z której wynika, że przyjdzie nam poczekać co najmniej kilka lat.

Howard powiedział, że prace nad Fallout 5 rozpoczną się dopiero po ukończeniu The Elder Scrolls VI. Ta gra, jak wiemy, zacznie być tworzona "na poważnie" dopiero po debiucie Starfield, które ma pojawić się na rynku w pierwszej połowie 2023 roku. Przypomnijmy, że Bethesda prace nad tym tyłem rozpoczęła w 2015 roku. TES6 z kolei ujawniono w 2018 roku, a więc cztery lata temu, a gracze nawet nie widzieli fragmentu rozgrywki.

Zaznaczył on również, że nie może obiecać, że Fallout 5 pojawi się zaraz po TES6. Studio ma bowiem w planach jeszcze jeden projekt, ale na ten moment nie może o nim rozmawiać.

