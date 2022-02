Fallout: New Vegas otrzyma kontynuację? Microsoft podobno rozpoczął rozmowy na ten temat

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bethesda

Fallout: New Vegas to lubiana przez wielu fanów marki odsłona, za której stworzenie odpowiadało studio Obsidian, w którego skład wchodzą m.in. pracownicy z dawnego Black Isle Studio, odpowiadającego za dwie pierwsze odsłony tej kultowej już serii. Okazuje się, że produkcja 2010 roku może w przyszłości otrzymać sequel, o czym w swoim podcaście poinformował Jeff Grubb.

Dziennikarz w jednym z odcinków swojego programu wspomniał, że dotarł do informacji sugerujących, że Microsoft zaczął rozmawiać o tym projekcie i wspominać właśnie o deweloperach z Obsidian. Oczywiście, nawet jeśli te przecieki okazałyby się prawdą, to na grę musielibyśmy sporo czekać, bo studio Obsidian pracuje obecnie nad Avowed oraz kontynuacją The Outer Worlds.

Warto również zaznaczyć, że ewentualna kontynuacja New Vegas stałą się możliwa dzięki przejęciu Bethesdy przez giganta z Redmond. W ten sposób Microsoft pozyskał bowiem zarówno właścicieli praw do marki Fallout, jak i deweloperów odpowiedzialnych właśnie za NV.

