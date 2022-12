Fallout 76 nadal żyje i ma się dobrze! Infografika przedstawia imponujące statystyki za rok 2022

fot. Bethesda

Nie da się ukryć, że Fallout 76 nie zaliczył zbyt udanego startu. Sieciowa produkcja Bethesdy była głośno krytykowana przez graczy, ale deweloperzy nie ustawali w wysiłkach, by dopracować i rozwinąć swoje dzieło. Dziś, po ponad 4 latach od premiery, to już zupełnie inny tytuł, który cieszy się sporą popularnością. Najlepszym na to dowodem jest infografika, która opublikowana została na oficjalnej stronie marki.

W 2022 roku Fallout 76 sprawdziło ponad 13,5 miliona graczy, którzy łącznie ukończyli 5019081 misji wypraw i ukończyli 9417424 codziennych operacji. To jednak nie koniec interesujących danych. Ujawniono również, jacy przeciwnicy byli najczęściej zabijani przez graczy oraz... jakie postapokaliptyczne posiłki były przez nich najchętniej spożywane. Pełną wersję infografiki możecie znaleźć w tym miejscu.

https://twitter.com/bethesda_pl/status/1605948781702291457

Fallout 76 dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.