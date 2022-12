World of Warcraft: Dragonflight - twórcy ujawnili plany rozwoju gry w 2023 roku

fot. Blizzard Entertainment

Premiera World of Warcraft: Dragonflight to dopiero początek, a Blizzard ma ambitne plany rozwoju najnowszego rozszerzenia w nadchodzących miesiącach. Po raz pierwszy w historii tego MMORPG do sieci trafiła rozpiska informująca o nowościach, które trafią do tej produkcji w niedalekiej przyszłości.

Na pierwszą porcję nowej zawartości nie będziemy musieli długo czekać, bo pojawi się ona jeszcze tej zimy. Aktualizacja o numerze 10.0.5 doda do gry między innymi Trading Post, dzięki któremu gracze będą mogli zdobyć wyjątkowe przedmioty kosmetyczne za wykonywanie zadań, a także wprowadzi możliwość używania przedmiotów niskiej jakości (szare i białe) w procesie Transmogryfikacji. Wiosną zaś mamy otrzymać wyjątkowe pancerze dla orków i ludzi, czyli dwóch ras, które są w uniwersum Warcrafta od samego początku.

Co ciekawe, w 2023 roku mamy doczekać się nie jednej, a aż dwóch dużych aktualizacji, z których każda ma wprowadzić między innymi nową krainę oraz raid. Brzmi to bardzo obiecująco, biorąc pod uwagę, że w przypadku poprzednich rozszerzeń aktywni gracze często narzekali na brak nowej, atrakcyjnej zawartości.

fot. Blizzard Entertainment