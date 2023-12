Fallout - analiza zwiastuna i easter eggi. Bractwo Stali, znane potwory, Dogmeat i inne

fot. Amazon

Na początku grudnia do sieci trafił pierwszy zwiastun Fallout, czyli serialu na podstawie popularnej serii gier Bethesdy. Trwający ponad 2 minuty materiał był dość tajemniczy i nie zdradzał zbyt wiele na temat fabuły, ale przedstawił niektórych bohaterów nadchodzącej produkcji, a przy tym wypełniono go ciekawymi nawiązaniami do gier i easter eggami, które można łatwo przegapić. Zobaczcie, co udało nam się odnaleźć w pierwszym trailerze!

Easter eggi i odniesienia do gier w zwiastunie serialu Fallout

W serialu zobaczymy Kryptę 33. Do tej pory nie wspominano o niej w żadnej z gier.

W serialu zobaczymy wydarzenia 200 lat po apokalipsie. Główna bohaterka, Lucy, zdecyduje się opuścić bezpieczne schronienie i będzie musiała zmierzyć się z niebezpiecznym światem na zewnątrz.

Fallout - premiera serialu zaplanowana została na 12 kwietnia 2024 roku. Showrunnerami są Jonathan Nolan i Lisa Joy, którzy wcześniej wyprodukowali takie seriale, jak Westworld i Peryferal. W obsadzie są między innymi Ella Purnell, Walton Gogins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Moises Arias, Johnny Pemberton, Aixa Kendrick, Leer Leary, Dave Register i Rodrigo Luzzi.