Fallout - pierwsze zdjęcia z serialu opartego na grze. Ghul, pancerze wspomagane i klimat

fot. Vanity fair / Prime Video

Reklama

Pierwsze zdjęcia z serialu sci-fi Fallout, tworzonego dla Prime Video, pochodzą z Vanity Fair, którzy umieścili je w obszernym artykule z ciekawostkami na temat tej produkcji. Za sterami potencjalnego hitu stoją Jonathan Nolan oraz Lisa Joy, czyli duet, który wcześniej dostarczył widzom odnoszący sukcesy Westworld.

Fallout - zdjęcia

Fallout

Fallout - nowe informacje

Historia rozgrywa się 219 lat po wojnie nuklearnej, które siała spustoszenie na Ziemi. W centrum jest młoda dziewczyna Lucy (Ella Purnell), która nie wie, jak ludzkość przetrwała te dwa wieki. Sama żyje w ogromnym schronie, w którym potrzeby pokoleń były zaspokajane, a wszyscy czekali na dzień, gdy będą mogli bezpiecznie wrócić na powierzchnię.

Sytuacja kryzysowa zmusza Lucy do wyjścia na powierzchnie z misją ratunkową. Odkrywa ona, że Ziemia jest piekłem pełnym gigantycznych insektów, dziwacznych mutantów oraz ludzi, których życie, maniery i moralne zasady sprawiają, że Dziki Zachód to pokaz życia arystokracji (takie porównanie zostało użyte w opisie). Zderzenie naiwnej Lucy, która do tej pory żyła sobie dostatnio z brutalnym światem to punkt wyjścia do ukazania satyry społecznej w stylu gry.

- Możemy rozmawiać o tych rzeczach w cudowny, spekulacyjny i fikcyjny sposób. Patrzymy na nasz świat i sobie myślimy: Boże, sprawy idą w bardzo przerażającym kierunku - komentuje Jonathan Nolan.

Jonathan Nolan nie tylko jest scenarzystą i współshowrunnerem, ale też wyreżyserował pierwsze trzy odcinki serialu. Obiecuje on, że serial pokaże, jak zderzenie Lucy z surową rzeczywistością innych ludzi na nią wpłynie. Twórca dodaje, że fani mają liczyć na ten sam pokręcony czarny humor, który był w grach.

Tak zwany Vault Boy, czyli rysunek ludzika z kciukiem w górę, znany z gier, pojawia się w serialu jako logo schronu, z którego wychodzi Lucy, ale będzie go więcej. Todd Howard, reżyser dwóch części gier i producent serialu z ramienia Bethesdy zapowiada, że serial pokaże genezę tej postaci. Uważa, że twórcy zrobili to mądrze i kapitalnie.

fot. Bethesda

Fallout - serial powiązany z grami

Oficjalnie w artykule Vanity Fair podkreślono, że serial jest tworzony tak, aby jego historia i wątki mogły współistnieć w świecie Fallout obok tych z gier. Każda produkcja jest więc osadzona w tym samym świecie i ze sobą powiązana. To coś, na czym zależało studiu Bethesda odpowiedzialnym za grę. Potwierdzono, że serial opowiada całkowicie nową, świeżą historią osadzoną w uniwersum i dlatego chcieli, aby mogła być ona częścią kanonu Fallouta. To ich przekonało do wizji Nolana. Ludzie z Bethesdy nie byli zainteresowani przenoszeniem fabuł, które opowiedzieli w grach.

W trakcie rozwoju sezonu poznamy Maximusa (Aaron Moten), który ma być drugim głównym bohaterem historii. Jest on nowym rekrutem Bractwa Stali, czyli grupy doskonale znanej z gier. Maximus został przez nich wychowany i przygotowany do walki, więc ma zupełnie inne spojrzenie na świat niż Lucy. Nolan porównuje jego dorastanie do tego, jakby trochę wychowywał się w oddziale marines, trochę u templariuszy. Twórca mówi, że są oni napędzani przez bardzo wykrzywioną wersję patriotyzmu, religii, lojalności i braterstwa. Oczywiście mają oni pancerze wspomagane jak w grach.

W obsadzie są także Kyle MacLachlan (ojciec Lucy), Sarita Choudhury, Moises Arias, czy Michael Emerson (enigmatyczny naukowiec Wilzig). Według Nolana różne grupy społeczne w serialu Fallout poszukują artefaktu, który ma potencjał do radykalnej zmiany rozkładu sił na świecie.

Trzecią centralną postacią jest ghul grany przez Waltona Gogginsa. Jest on przerażającym i bezlitosnym facetem żyjącym zgodnie ze swoim kodeksem honorowym. Żyje już od setek lat. Mamy zobaczyć retrospekcje sprzed wojny nuklearnej, gdy był jeszcze człowiekiem, aby lepiej go zrozumieć. Dowiemy się też, jak zmienił się w tę nieumarłą istotę. Nolan porównanie tę postać ghula do poety Virgila z Boskiej komedii Dantego.

Fallout - premiera w kwietniu 2024 roku w Prime Video.