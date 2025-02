Aktorka z Fallouta przeklina „gów***y palec” Lucy. Dziwnie na nią patrzyli w sklepie

Fot. Amazon Prime

Ella Purnell na Fan Expo opowiedziała o pracy przy Falloucie, w którym zagrała Lucy MacLean. W 1. sezonie jej bohaterka straciła palec – co zabawne dokładnie tak, jak inna grana przez nią postać, Jinx z Arcane – przez co musiała męczyć się z jego charakteryzacją.

To jedna z najgorszych rzeczy, jaka mi się przytrafiła. Głównie dlatego, że macie pojęcie, jakie to denerwujące, gdy malują ci ten jeden palec każdego dnia? Ten palec jest zmorą mojego życia.

Aktorka z Fallouta przeklina „gów***y palec” Lucy

Malują go, ale nie wiem, czy wiecie, to palec, którego używacie najwięcej, do wszystkiego, przez cały czas. Wtedy musicie go zdjąć, nałożyć ponownie, to denerwujące. Miałam ten „gów***y palec” cały czas.

Malowanie palca sprawiło, że wyglądał dość dziwnie i przyciągał uwagę, także w sklepie. Ella Purnell wspomina, że dziwnie patrzyli na nią chociażby klienci Whole Foods.

Idę na zakupy do Whole Foods, wybieram sobie warzywa i ludzie patrzą na mnie tak, jakby chcieli, bym przestała dotykać produktów tym swoim „gówni***m palcem”. To było okropne.

Aktorka dodała, że nazwa „gów****y palec” szybko przyjęła się na planie i wszyscy zaczęli jej używać.

Fallout - prace nad 2. sezonem trwają

Produkcja 2. sezonu Fallouta rozpoczęła się w styczniu 2025 roku. Wystąpiło opóźnienie w związku z pożarami w Los Angeles. Premiera jest zaplanowana na 2026 rok.

