Do sieci trafiły pierwsze materiały z MindsEye, gry studia Build A Rocket Boy, za którą odpowiada Leslie Benzies, wcześniej związany z Rockstar Games i serią Grand Theft Auto.

MindsEye będzie grą akcji sci-fi z elementami thrillera, która zabierze graczy do niedalekiej przyszłości. Głównym bohaterem jest Jacob Diaz, były żołnierz z tajemniczym implantem w głowie. Wyrusza on na niebezpieczne misje, by odkryć swoją przeszłość. Poniżej możecie obejrzeć fabularny zwiastun, który zdradza nieco więcej szczegółów na temat historii.

Benzies zapowiedział, że nadchodząca produkcja ma stawiać duży nacisk na spektakularne sceny akcji. Dowodem na to jest krótkie wideo z rozgrywki, w którym widzimy mnóstwo pościgów, strzelanin oraz przede wszystkim wybuchów.

Dokładna data premiery MindsEye nie została ujawniona, ale gra ma trafić na PC i konsole jeszcze w tym roku. Latem mamy otrzymać więcej informacji.