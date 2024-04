Fallout i Google Earth? Fan odtworzył mapę krypt z serialu!

fot. Prime Video

Fallout zadebiutował na Prime Video w zeszłym tygodniu, a na Pustkowia wybrało się mnóstwo osób, które z tej podróży wracają z podniesionym kciukiem i uśmiechem na twarzach. Fani, starzy i nowi, zrzeszają się i chętnie poznają świat Fallouta jeszcze bardziej. Serial umożliwił pogłębienie takiej wiedzy i poszerzył to, co dotychczas było wiadomo o Stanach Zjednoczonych na kilka wieków naprzód. Wnikliwi fani Fallouta, którzy zasłynęli już w przeszłości z robienia niesamowitych rzeczy dookoła gier, w tym ogromnych modyfikacji i tym razem mogli się popisać.

Fallout - mapa krypt z serialu w Google Earth

W jednym z odcinków serialu zaprezentowano mapę poglądową Stanów Zjednoczonych, która pokazywała dokładne rozmieszczenie krypt na terenie kraju. Nie trzeba było fanów zachęcać do tego, żeby wnikliwie podejść do wybadania każdego z tych miejsc - zarówno znanych, ale i dopiero co odkrytych. Jeden z nich, użytkownik @Tunnelsnakefool w serwisie X (wcześniej Twitter) odtworzył mapę z serialu za pośrednictwem Google Earth, nakładając jeden obraz na drugi. W ten sposób osoby zainteresowane są w stanie bardzo łatwo zobaczyć okolicę, w której umiejscowiona jest któraś z ikonicznych krypt. Jego plany sięgają jednak dalej. Stworzył już serwer na Discordzie, gdzie w planach, razem z resztą falloutowej społeczności, ma odtworzenie wszystkich map z gier w Google Earth wraz z rozbudowanymi, szczegółowymi informacjami na temat każdego z miejsc.

