Fallout - wielu graczy Steam sięgnęło po gry. To efekt serialu Amazona

11 kwietnia na platformie Prime Video zadebiutował pierwszy sezon serialu Fallout. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków oraz widzów i najwyraźniej nie pozostała bez wpływu również na graczy. Wygląda bowiem na to, że wielu odbiorców po obejrzeniu serialu postanowiło przedłużyć swoją wizytę w postapokaliptycznym świecie właśnie za sprawą gier.

Jak poinformowano na profilu SteamDB w serwisie X, gry Fallout: New Vegas, Fallout 4 i Fallout 76 w zasadzie podwoiły liczbę aktywnych graczy od momentu premiery serialu. Co ciekawe, w przypadku tego ostatniego tytułu, udało się pobić wcześniejszy rekord i w Appalachach bawiło się 39,455 tysięcy osób jednocześnie. Warto natomiast zaznaczyć, że taki wynik to najpewniej nie tylko zasługa serialu i przyczynił się do tego również darmowy okres próbny (do 18 kwietnia) oraz niższa, promocyjna cena.

Taka sytuacja to oczywiście nie nowość - wcześniej coś podobnego miało miejsce między innymi po premierze serialowego Wiedźmina.

Więcej na temat 1. sezonu serialu Fallout możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.