Spotkanie AI z artystą, czyli Dalloway w Cannes. Co tu robi film science fiction?

Dalloway miał swoją premierę w Cannes, czyli film science fiction otrzymał pokaz specjalny. Jest to francuska produkcja o międzynarodowym charakterze, a jedną z ról gra Lars Mikkelsen. Zagadnienie zastępowania artystów z różnych dziedzin przez AI zostało pokazane w sposób ciekawy i przemyślany – zmuszający do myślenia, ale niepozbawiony emocji i z dość dosadnym zakończeniem. Czy na pewno dobry? O tym przekonacie się 17 maja w recenzji!

Kino z Cannes w Klubie Konesera

Gdy branża filmowa celebruje kino w Cannes, Wy możecie to zrobić w domu – w Klubie Konesera w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Tam znajduje się ogromny wybór filmów, które brylowały w Cannes, zdobywając najważniejsze nagrody – takich, o których rozmawiało się miesiącami i które przypominały, że kino cały czas się zmienia. Polecam Waszej uwadze w szczególności Anatomię upadku – wybitny dowód na to, że nagrodzony w Cannes w 2023 roku scenariusz jest gwarancją wielkiego kina. To coś, o czym długo nie zapomnicie! Recenzja tego filmu to kropka nad i, ale przeczytajcie koniecznie!