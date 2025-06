fot. Techland

W Dying Light: The Beast gracze wcielą się w Kyle’a Crane’a, znanego jako „bohater Harran”, który poświęcił się do tego stopnia, że został zarażony. Po dekadzie brutalnych eksperymentów Barona, podczas których jego DNA zostało zmieszane ze szczepami zombie, Crane’owi udaje się uciec, jednak mim o tego nadal nie jest wolny. Toczy się w nim wewnętrzny konflikt, a wirus zaczyna przejmować kontrolę.

W Dying Light: The Beast Crane pragnie wrócić do dawnego siebie, ale nie będzie to łatwe. Pomóc mogą jego nowe zdolności. Choć są postrzegane jako przekleństwo, mogą okazać się kluczem do przetrwania. Mieszkańcy Castor Woods rozpaczliwie potrzebują wybawcy, a Crane jest ich jedyną nadzieją. Pytanie brzmi: czy bestia może być bohaterem w tym świecie?

Akcję nadchodzącej gry osadzono w Castor Woods, dawniej idyllicznym miejscu, które stało się domem dla hord zombie i innych niebezpieczeństw. Będzie to zróżnicowany obszar z wieloma ścieżkami do eksploracji. Znajdziemy tu między innymi mroczne lasy i tereny podmokłe, które będziemy mogli przemierzać zarówno pieszo, jak i za sterami pojazdów. W walce będziemy mogli skorzystać z brutalnych ciosów wręcz, broni palnej, a nawet granatników i miotaczy ognia.

Na Dying Light: The Beast nie będziemy długo czekać. Premiera już 22 sierpnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra, podobnie jak wcześniejsze odsłony serii, będzie oferować możliwość zabawy solo oraz w kooperacji.