Fallout: New Vegas - koronawirus trafił do gry za sprawą fanowskiego moda

Kiedyś musiało do tego dojść i w końcu się stało. Koronawirus wszedł do świata gier za sprawą moda do gry Fallout: New Vegas. Kto by przypuszczał, że ta mająca 10 lat na karku produkcja doczeka się modyfikacji i to takiej, która doda do niej wirusa, z którym obecnie zmaga się świat?

Fanowski dodatek zatytułowano Immersive Coronavirus i został on stworzony przez twórcę o pseudonimie JotunYmir. Mod dodaje do gry koronawirusa, którym można zarazić się poprzez zjedzenie zupy z nietoperza. Po takim posiłku bohater zaczyna chorować, a zadaniem gracza jest utrzymanie go przy życiu. Niestety, na tym koniec "atrakcji". Autor nie zadbał o żadne dodatkowe wyzwania, takie jak możliwość wywołania epidemii w wirtualnym świecie czy wpływ wirusa na relację z postaciami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.

Z uwagi na koronawirusa wiele imprez branżowych zostało odwołanych (piszemy o tym tutaj). Zalecenia są takie, żeby zostać w domu, do czego również Was zachęcamy. Wolny czas możecie wykorzystać m.in. na to, by powrócić do gier sprzed lat, takich jak własnie New Vegas.