Thunderbolts* - co zmienią dokrętki? Fani mają dwie teorie - jedna z Avengers

Ekipa produkcyjna Thunderbolts* wróciła na plan. W przeciwieństwie do innego filmu Marvel Studios, czyli Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, nie oznacza to wcale wielkich problemów. To naturalny proces, który pojawia się przy każdej wysokobudżetowej produkcji. Nowa część Kapitana Ameryki jest tu wyjątkiem, ponieważ została zmieniana już wielokrotnie. Podobnych obaw nie powinno się mieć w stosunku do Thunderbolts*. Co jednak mogą zmienić dodatkowe zdjęcia?

W sieci pojawiło się kilka teorii na ten temat. Przedstawimy Wam dwie najpopularniejsze z nich:

Thunderbolts* będzie bardziej powiązane z filmem o Kapitanie Ameryce. Może oznaczać to występ gościnny kogoś z obsad obu tych filmów lub połączenie narracyjne.

Marvel Studios może zdecydować się na dodanie scen, które wiązałyby tę produkcję z nadchodzącym Avengers: Doomsday

W sieci pojawiło się też zdjęcie z planu przedstawiające Jake'a Schreiera, czyli reżysera projektu.

Thunderbolts* – fabuła, data premiery

Nie wiadomo jeszcze zbyt wiele o fabule Thunderbolts* i jej pokryciu się z tą, którą mogliśmy poznać w komiksach. Wiadomo jedynie, że poznamy grupę superzłoczyńców, którzy są rywalami dla Avengersów i wezmą udział w rządowej misji.

Premiera kinowa Thunderbolts* odbędzie się 25 lipca 2025 roku.

