Fallout - zwiastun 2. sezonu. Najlepszy serial oparty na grze powraca!

Platforma streamingowa Prime Video odsłania karty dotyczące 2. sezonu serialu Fallout. Tym razem akcja przeniesie widzów do Las Vegas i zapowiada wojnę oraz inne szaleństwa po apokalipsie. Apetyty widzów wzrosły po świetnie ocenianym pierwszym sezonie.
Fallout - 2 sezon fot. materiały prasowe
W połowie sierpnia 2025 roku platforma Amazon Prime Video rozpoczęła promocję drugiego sezonu serialu Fallout, opartego na popularnej serii gier pod tym samym tytułem. Teraz nadszedł czas na pierwszy zwiastun, który odkrywa karty i pokazuje, czego mogą oczekiwać widzowie oraz fani świetnie ocenianej pierwszej serii.

Fallout – zwiastun 2. sezonu

Zapowiedź jest przeznaczona wyłącznie dla widzów dorosłych i zadebiutowała podczas wydarzenia gamingowego Gamescom. Trailer ujawnia, że premiera drugiego sezonu odbędzie się 17 grudnia w Prime Video.

W nowych odcinkach zobaczymy jeszcze więcej ekscytujących elementów tego postapokaliptycznego świata, takich jak organizacja Legion Cezara, bestie znane jako Szpony Śmierci, lokalizacja New Vegas czy kultowe kasyno The Tops.

Showrunnerami drugiego sezonu Fallout są Geneva Robertson-Dworet oraz Graham Wagner. Wspierają ich w rolach producentów wykonawczych Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Todd Howard oraz James Altman.

Fallout - 2. sezon

Fallout - 2. sezon
fot. materiały prasowe
Sukces Fallouta

Fallout zadebiutował w kwietniu 2024 roku i szybko stał się ogromnym hitem, dzięki czemu Amazon błyskawicznie dał zielone światło na kontynuację. Studio wierzy w projekt tak mocno, że już planuje nie tylko drugi, ale również trzeci sezon. Sukces serialu po raz kolejny udowodnił, że adaptacje gier mają ogromny potencjał – wcześniej potwierdziła to choćby popularność The Last of Us.

Źródło: YouTube

Co o tym sądzisz?
