Fallout - serial na podstawie kultowej gry w planach. Twórcy Westworld za sterami!

fot. Bethesda

Amazon Studios zakupiło prawa do stworzenia ekranizacji gry Fallout, która w 1997 roku rozpoczęła popularną serię osadzoną w postapokaliptycznym świecie. Lisa Joy i Jonathan Nolan, twórcy Westworld mają nadzorować cały projekt i obecnie poszukują scenarzysty, który go napisze.

Amazon zamawia realizację scenariusza z klauzulą, która mówi, że jeśli im się spodoba, od razu zamawiają stworzenie całego sezonu. Jeśli natomiast nie będą zainteresowani, twórcy na mocy kontraktu dostaną pieniądze.

Kilter Films (studio Nolana i Joy) będzie produkować razem z Bethesda Game Studios i Bethesda Softworkds. Todd Howard i James Altman z Bethesdy będą producentami wykonawczymi.

Pierwszy Fallout był osadzony w przyszłości, którą wyobrażali sobie Amerykanie w latach 40. jak może wyglądać w wyniku wojny nuklearnej. Historia osadzona jest w 2077 roku. W oświadczeniu Nolan i Joy twierdzą, że Fallout to jedna z najlepszych serii gier w historii, której każdy rozdział ma niesamowitą, wciągającą fabułę. Przyznają, że te gry wchłonęły ich na niezliczone godziny. Można założyć, że będą chcieli zadbać o wierność fabularną gier.

Projekt powstaje w ramach umowy Joy i Nolana, która została podpisana według dziennikarzy na około 200 mln dolarów.

- Przez ostatnią dekadę szukaliśmy sposobu, by zekranizować Fallouta. Było to jasne od pierwszej chwili, gdy rozmawiałem z Jonah i Lisą kilka lat temu, że oni oraz ich ekipa z Kilter zrobią to dobrze - mówi Todd Howard w oświadczeniu.

Amazon podkreśla świadomość gigantycznej globalnej popularności Fallouta, więc można założyć, że doprowadzenie do realizacji sezonu jest bardzo pewne.