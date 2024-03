Fallout - serial przedstawi wiele scen retrospekcji? Walton Goggins zapowiada, że zobaczymy "dwa różne światy"

fot. materiały prasowe

Reklama

W marcu pojawił się zwiastun serialu Fallout, a do sieci zaczęły trafiać nowe informacje na jego temat. Coś od siebie postanowił dodać również Walton Goggins, który w nadchodzącej produkcji wcieli się w rolę Ghula. W rozmowie z Tessą Smith z serwisu CBR ujawnił on, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądał świat przed wybuchem bomby atomowej. W grach nie poświęcono temu zbyt wiele uwagi - nie licząc scen otwierających Fallouta 4.

Nie mogę doczekać się, aż zobaczycie, dokąd to zmierza i co dzieje się przed wybuchem bomby. Pokazujemy dwa różne światy.

Warto przypomnieć, że zarówno w teaserze, jak i późniejszym zwiastunie mogliśmy zobaczyć pewne sceny z przeszłości, w tym właśnie z udziałem postaci granej przez Gogginsa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to odsyłamy Was do naszej analizy trailera.

Fallout