Fallout - analiza zwiastuna. Co trailer mówi nam o nadchodzącym serialu?

W marcu Amazon opublikował zwiastun serialu Fallout. W materiale pojawiło się kilka nowych scen, których nie było we wcześniejszym teaserze. Ukryto w nich pewne smaczki, które mogą wyłapać i docenić fani gier z tej serii. W poniższej galerii możecie znaleźć to, co udało nam się znaleźć. Dajcie nam znać czy i Wy wyłapaliście jakieś easter eggi!

Fallout - co ukryto w nowym zwiastunie serialu Amazona?

Na początku widzimy postać, w którą wciela się Walton Goggins - tutaj jeszcze przed przemianą w Ghula.

Fallout - o czym jest serial?

Serialowy Fallout przedstawi historię Lucy, młodej kobiety, która opuszcza jeden z podziemnych schronów i wyrusza na powierzchnię. Odkrywa, że na Ziemi nadal tętni życie, jednocześnie stanowiąc zagrożenie dla niej i innych podróżnych. W obsadzie są między innymi Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Moises Arias, Johnny Pemberton i Aixa Kendrick. Showrunnerami są Jonathan Nolan i Lisa Joy, wcześniej pracujący nad Westworld i Peryferal.

Fallout - serial zadebiutuje 12 kwietnia na platformie Prime Video.

