Fallout SPECIAL Anthology zapowiedziane. Siedem gier w kolekcjonerskim opakowaniu

fot. Bethesda

Bethesda zapowiedziała kolejne zbiorcze wydanie gier z serii Fallout. Edycja nazwana Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology zawierać będzie siedem produkcji wchodzących w skład tego popularnego cyklu, ale na tym nie koniec atrakcji. Uwagę zwraca również opakowanie w kształcie bomby atomowej (wydającej dźwięki) oraz siedem kart S.P.E.C.I.A.L z wizerunkiem maskotki marki, Vaultboya.

W skład kolekcji wejdą następujące gry: Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout 4 Game of the Year Edition i Fallout 76. Cena takiego pakietu to około 250 zł, a premierę zaplanowano na 11 kwietnia 2024 roku. Taki termin nie wydaje się przypadkiem, warto bowiem przypomnieć, że zaledwie jeden dzień później na Amazon Prime zadebiutuje serialowy Fallout.

https://twitter.com/bethesda/status/1759646120815235102