King Kong podbije księgarnie? Nowa współpraca i dział wydawniczy

Źródło: Warner Bros.

Reklama

World Builder Publishing to nowy dział wydawniczy wytwórni World Builder Entertainment, budującej franczyzę King Konga. Ma skupić się na marce King Kong of Skull Island, współpracując z DeVito ArtWorks i Merian C. Cooper Estate, aby tworzyć książki, które rozszerzą to uniwersum.

Joe DeVito jest twórcą, autorem i artystą stojącym za King Kong of Skull Island, która jest licencjonowaną przeróbką oryginalnego filmu King Kong w reżyserii Meriana C. Coopera z 1933 roku. Artysta przyznał, że jest zachwycony tym, że World Builder Publishing stał się ich partnerem wydawniczym.

Kongu Ich doświadczenie w budowaniu franczyzy i opowiadaniu historii sprawia, że ​​są idealnym domem dla kolejnego rozdziału o. Dzięki rozszerzeniu dostępności za sprawą World Builder w tym często frustrującym i powolnym świecie tradycyjnego wydawnictwa, przynosi mile widzianą alternatywę dla branży.

World Builder Publishing będzie oferować autorom szybką ścieżkę do rynku, jednocześnie sprawdzając potencjał na filmowe lub serialowe adaptacje. Założycielka World Builder, Dannie Festa, i jej współpracownik Nick Terry, będą kierować World Builder Publishing, stawiając na odważne, oryginalne pomysły we wszystkich gatunkach. Dodała, że chodzi o coś więcej niż tylko publikowanie książek.

Zawsze skupialiśmy się na pielęgnowaniu własności intelektualnej, która może odnieść sukces na wielu platformach i jesteśmy pasjonatami współpracy z twórcami, którzy mają wielkie pomysły i chcą, aby te pomysły osiągnęły swój pełny potencjał. Integracja publikacji z naszą ofertą umożliwia nam tworzenie możliwości dla naszych klientów w różnych dyscyplinach kreatywnych poprzez łączenie publikacji z rozrywką.

Klientami World Builder są m.in. scenarzysta i reżyser Strange Darling J.T. Mollner oraz wydawcy Markosia i Myth Works.